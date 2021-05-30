"Люблю тебя, старенький": Зеленский сделал обращение в День Киева [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем Киева, который отмечают 30 мая. Украинский город-миллионник он назвал особенным.
В своем поздравлении, которое было опубликовано в Telegram-канале Zelenskiy/Official, президент признался в любви к столице страны.
"Киев – он особенный. Кажется, нет такого человека, который бы не нашел здесь что-то свое. Уютные и полные историей улочки Подола и широкие проспекты спальных районов завораживают по-своему. Но главное в Киеве то, что ты постоянно слышишь его сердцебиение", – отметил Зеленский.
По словам президента, если бы Киев был человеком, то в его день он "хотел бы просто обнять его и сказать: "Люблю тебя, старенький!".
Ранее мы писали о том, что в День Киева в столице состоится благотворительный спортивный "Пробег под каштанами". В связи с этим движение автотранспорта в центре города будет перекрыто.
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