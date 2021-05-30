Ціна конфлікту: чи буде на українських заправках бензин по 50 гривень за літр? [ Редактировать ]
І знову повернемося до білоруського питання. Тож якою може бути ціна загострення відносин наших держав? Адже Білорусь - одна з найголовніших наших торговельних партнерок. Приміром, більше ніж третина бензину, який продають на українських заправках - білоруський.
Тож цього тижня вже заговорили про те, що водіям слід готуватися до цінників на АЗС - 50 гривень за літр А-95. Чи так це насправді? Будемо говорити з експертами. А зараз матеріал Олександра Васильченка.
Відповідь не забарилася - Білорусь на пів року запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів. Під обмеження потрапили кондитерські вироби, будівельні матеріали, меблі, сільгосптехніка та пральні машини.
Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик:
Беларусь - это один из крупнейших наших партнеров, то есть она традиционно входит в ТОП-5 стран, с которыми мы больше всех торгуем. Товарооборот в прошлом году с Беларусью составил 4 млдр долларов. Беларусы продают на нашем рынке значительно больше товаров, чем мы продаем на беларусском.
Та все ж десятки українських підприємств, у яких ще вчора був ринок збуту, тепер матимуть серйозні труднощі.
Ігор Тишкевич, аналітик українського Інституту майбутнього:
Це означає, що Україна заздалегідь має підстрахуватися по окремих товарних групах і знайти партнера.
До всього додалися й чутки про припинення постачання нафтових продуктів на український ринок.
Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик:
Есть определенные стратегические товары, - например, то же дизельное топливо из Беларуси, которое составляет до 40% на нашем рынке.
А нестача білоруського пального може викликати дефіцит на українських заправках. У ЗМІ вже зчинився переполох, з'явилася інформація, що ціна за літр бензину може сягнути пів сотні гривень за літр! На АЗС поки що все спокійно, жодних черг і паніки:
Ажиотажа нет, но думаю, что будет, в связи с тем, что Украина порвала отношения с Беларусью, я думаю бензин подорожает минимум на 2-3 гривны.
Уже подняли цену на 2-3 гривны и будут поднимать дальше.
Експерти заспокоюють: ціна 50 гривень - фантастика. Навіть якщо Білорусь перекриє вентиль - катастрофи не буде. Врятує власний виробник.
Юрій Корольчук, енергетичний експерт:
Є можливість забезпечити альтернативні поставки з інших джерел, тобто з інших країн зрештою є власні виробники нафтопродуктів. Для них це взагалі "подарунок долі", - якщо це відбудеться, - тому що вони абсолютно тоді виходять на ринок, скажімо так, з додатковими обсягами бензину.
Побоювання розвіюють і в уряді. Кажуть, білоруський дистриб'ютор запевнив, що зупинка тимчасова. І пов'язана не з політикою, а з плановим ремонтом Мозирського нафтопереробного заводу.
Тарас Качка, заступник міністра економіки України:
Це означає, що білоруські виробники розуміють, що не можуть втрачати український ринок. Однак ця ситуація хоч і заспокоює, але актуалізує питання диверсифікації виробництва і імпорту бензину. Ми вже почули заяви національного виробника про готовність збільшувати виробництво, ми бачимо, що мережі працюють над диверсифікацією.
Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик:
Это могло бы даже быть каким-то шансом на развитие, потому что мы, например, покупаем беларусские автомобили, беларусскую сельхозтехнику - и это те деньги, которые мы спонсируем в беларусскую экономику. А чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно выпускать свои условно автомобили, свою сельхозтехнику технику - для этого нужна последовательная промышленная политика.
по теме
Чи пов'язане це рішення з політикою і наскільки це критично?
Кабінет Міністрів ввів обов'язкове декларування підвищення роздрібних цін на бензин і дизельне пальне більш ніж на 1%
Як через чвари чиновників та комунальників мільйони українців цього літа можуть залишитися без гарячої води, а восени без теплих батарей?
Найдорожчий квиток в електротранспорті України - чи готові львів'яни платити по-новому?
Як платити дешевше: традиційно - помісячно, чи за фіксованою ціною?