І знову повернемося до білоруського питання. Тож якою може бути ціна загострення відносин наших держав? Адже Білорусь - одна з найголовніших наших торговельних партнерок. Приміром, більше ніж третина бензину, який продають на українських заправках - білоруський.

Тож цього тижня вже заговорили про те, що водіям слід готуватися до цінників на АЗС - 50 гривень за літр А-95. Чи так це насправді? Будемо говорити з експертами. А зараз матеріал Олександра Васильченка.

Відповідь не забарилася - Білорусь на пів року запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів. Під обмеження потрапили кондитерські вироби, будівельні матеріали, меблі, сільгосптехніка та пральні машини.

Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик:

Беларусь - это один из крупнейших наших партнеров, то есть она традиционно входит в ТОП-5 стран, с которыми мы больше всех торгуем. Товарооборот в прошлом году с Беларусью составил 4 млдр долларов. Беларусы продают на нашем рынке значительно больше товаров, чем мы продаем на беларусском.

Та все ж десятки українських підприємств, у яких ще вчора був ринок збуту, тепер матимуть серйозні труднощі.

Ігор Тишкевич, аналітик українського Інституту майбутнього:

Це означає, що Україна заздалегідь має підстрахуватися по окремих товарних групах і знайти партнера.

До всього додалися й чутки про припинення постачання нафтових продуктів на український ринок.

Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик:

Есть определенные стратегические товары, - например, то же дизельное топливо из Беларуси, которое составляет до 40% на нашем рынке.

А нестача білоруського пального може викликати дефіцит на українських заправках. У ЗМІ вже зчинився переполох, з'явилася інформація, що ціна за літр бензину може сягнути пів сотні гривень за літр! На АЗС поки що все спокійно, жодних черг і паніки:

Ажиотажа нет, но думаю, что будет, в связи с тем, что Украина порвала отношения с Беларусью, я думаю бензин подорожает минимум на 2-3 гривны.

Уже подняли цену на 2-3 гривны и будут поднимать дальше.

Експерти заспокоюють: ціна 50 гривень - фантастика. Навіть якщо Білорусь перекриє вентиль - катастрофи не буде. Врятує власний виробник.

Юрій Корольчук, енергетичний експерт:

Є можливість забезпечити альтернативні поставки з інших джерел, тобто з інших країн зрештою є власні виробники нафтопродуктів. Для них це взагалі "подарунок долі", - якщо це відбудеться, - тому що вони абсолютно тоді виходять на ринок, скажімо так, з додатковими обсягами бензину.

Побоювання розвіюють і в уряді. Кажуть, білоруський дистриб'ютор запевнив, що зупинка тимчасова. І пов'язана не з політикою, а з плановим ремонтом Мозирського нафтопереробного заводу.

Тарас Качка, заступник міністра економіки України:

Це означає, що білоруські виробники розуміють, що не можуть втрачати український ринок. Однак ця ситуація хоч і заспокоює, але актуалізує питання диверсифікації виробництва і імпорту бензину. Ми вже почули заяви національного виробника про готовність збільшувати виробництво, ми бачимо, що мережі працюють над диверсифікацією.

Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик: