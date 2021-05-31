"Слуги народу" хочуть карати за брехню у деклараціях [ Редактировать ]
Посилити санкції вимагають і українські нардепи. В Раді зареєстрували постанову про засудження дій білоруської влади. І так планують звернутися до ООН, НАТО, ПАРЄ та інших міжнародних партнерів з закликом визнати режим президента Білорусі - загрозою міжнародній безпеці. Документ планують розглянути вже цього тижня.
Про це йшлося на засіданні погоджувальної ради. Окрім того, нардепи вирішили в п'ятницю заслухати звіт міністра соцполітики. А ще планують ввести кримінальну відповідальність за брехню в декларації, переглянути прожитковий мінімум та ввести податкову амністію.
Данило Гетьманцев, народний депутат, "Слуга народу":
Це можливість для людей відбілити свої кошти та уникнути відповідальності за ухилення від оподаткування від відповідальності за відмивання коштів, за вчинення корупційних злочинів, за будь-що інше, людину не звільняє участь у податковій амністії.
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