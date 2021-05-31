Посилити санкції вимагають і українські нардепи. В Раді зареєстрували постанову про засудження дій білоруської влади. І так планують звернутися до ООН, НАТО, ПАРЄ та інших міжнародних партнерів з закликом визнати режим президента Білорусі - загрозою міжнародній безпеці. Документ планують розглянути вже цього тижня.

Про це йшлося на засіданні погоджувальної ради. Окрім того, нардепи вирішили в п'ятницю заслухати звіт міністра соцполітики. А ще планують ввести кримінальну відповідальність за брехню в декларації, переглянути прожитковий мінімум та ввести податкову амністію.

Данило Гетьманцев, народний депутат, "Слуга народу":