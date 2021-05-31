Без терміну давності. Влада Бельгії заарештувала російські активи в рамках "справи Магнітського". Суд вилучив близько 400 тисяч євро, які двоє росіян отримали від продажу квартири в Антверпені.

Як встановило слідство, це майно пара купила 2008 року на гроші, відмиті через європейські структури. Шахрайську схему виявив юрист Сергій Магнітський, якого російська влада кинула в СІЗО. Там він і помер за нез'ясованих обставин.

А країни Заходу вели проти причетних до злочину санкції, відомі як "список Магнітського". В рамках цієї справи минулого тижня у Литві також заарештували 230 тисяч євро. Тим часом російська влада, побоюючись подальшого тиску, готується до відключення від міжнародної платіжної системи Swift.