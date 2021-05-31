Бельгія арештувала російські активи по "справі Магнітського" [ Редактировать ]
Без терміну давності. Влада Бельгії заарештувала російські активи в рамках "справи Магнітського". Суд вилучив близько 400 тисяч євро, які двоє росіян отримали від продажу квартири в Антверпені.
Як встановило слідство, це майно пара купила 2008 року на гроші, відмиті через європейські структури. Шахрайську схему виявив юрист Сергій Магнітський, якого російська влада кинула в СІЗО. Там він і помер за нез'ясованих обставин.
А країни Заходу вели проти причетних до злочину санкції, відомі як "список Магнітського". В рамках цієї справи минулого тижня у Литві також заарештували 230 тисяч євро. Тим часом російська влада, побоюючись подальшого тиску, готується до відключення від міжнародної платіжної системи Swift.
по теме
Серед фігурантів "чорного списку" - промислові гіганти "Белнефтехім", "Гродно Азот" та "Гродно хімволокно". З третього червня американським юридичним і фізичним особам наказали згорнути протягом 45 днів всі операції із цими компаніями
Президент США пояснив своє рішення відмовитися від санкції до ключової компанії-учасниці будівництва російського газогону тим, що трубопровід уже фактично добудований
У Білому Домі пояснили, що продовження санкцій, цитую: "негативно вплине на відносини з Європейськими союзниками"
Зокрема, проти компанії-оператора газогону та його генерального директора. Новий законопроєкт внесли республіканці. Вони назвали дії адміністрації Байдена "хибними" та закликали негайно зупинити спорудження російського газогону
Раніше Держдеп Сполучених Штатів скасував обмеження проти компанії, яка прокладає трубу. В адміністрації Байдена пояснили такі дії, цитую, "інтересами національної безпеки США"