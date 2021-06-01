Україна, Грузія та Молдова звернулися до Єврокомісії, щоб там розробили механізм передавання вакцин з ЄС для країн ініціативи "Східного партнерства". У зверненні зазначено, що це допомогло б уникнути нестачі препаратів для щеплення і урівноважити темпи вакцинації в державах-членах і партнерах ЄС.

За результатами моніторингу видання Bloomberg, повністю імунізуватися проти коронавірусу у світі могли б уже 12 відсотків населення, однак через нерівномірний розподіл препаратів між багатими та бідними країнами наразі показник нижчий.