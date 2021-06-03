За планами нардепів, прожитковий мінімум щороку зростатиме на один відсоток

П'ять тисяч чотириста гривень - таким парламентарі хочуть зробити прожитковий мінімум в Україні. Нагадаю, поки що він майже вдвічі менший.

У законопроєкті, який ухвалили в першому читанні, пропонують рахувати суму за формулою сорок відсотків від середньої зарплати в країні.

Водночас за планами нардепів, прожитковий мінімум щороку зростатиме - на один відсоток.