В Україні можуть вдвічі збільшити прожитковий мінімум [ Редактировать ]
П'ять тисяч чотириста гривень - таким парламентарі хочуть зробити прожитковий мінімум в Україні. Нагадаю, поки що він майже вдвічі менший.
У законопроєкті, який ухвалили в першому читанні, пропонують рахувати суму за формулою сорок відсотків від середньої зарплати в країні.
Водночас за планами нардепів, прожитковий мінімум щороку зростатиме - на один відсоток.
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