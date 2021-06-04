Франція очолила анти-рейтинг за кількістю нових інфікувань COVID-19 [ Редактировать ]
У світі за добу коронавірусом інфікувалися 474 тисячі людей. Найбільше в Індії - майже 131 тисяча. На другому та третьому місцях Бразилія та Аргентина.
У Європі лідер із захворюваності Франція - понад 8 тисяч заражень. В Італії, звідки епідемія поширилася Європою, близько двох тисяч нових інфікувань.
по теме
У зверненні зазначено, що це допомогло б уникнути нестачі препаратів для щеплення і урівноважити темпи вакцинації в державах-членах і партнерах ЄС
Коли готові дати старт вакцинальної кампанії і чому таким новинам не зраділи у ВООЗ?
Найбільше нових інфікувань в столиці, на Дніпропетровщині, Львівщині і Харківщині
У світі за попередню добу на COVID-19 захворіли 399 тисяч людей - найменше за останні два з половиною місяці
Востаннє такі низькі показники фіксували торік у серпні