У світі за добу коронавірусом інфікувалися 474 тисячі людей. Найбільше в Індії - майже 131 тисяча. На другому та третьому місцях Бразилія та Аргентина.

У Європі лідер із захворюваності Франція - понад 8 тисяч заражень. В Італії, звідки епідемія поширилася Європою, близько двох тисяч нових інфікувань.