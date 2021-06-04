В Одесской области полиция задержала лидера общественной организации за вымогательство денег у предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

44-летний мужчина, представляясь общественным активистом, требовал у одесситки ежемесячную плату в размере 80 тыс. грн за "крышевание" ее бизнеса.

Женщина настойчиво отказывалась платить "крыше", и тогда ее припугнули физической расправой и уничтожением имущества. Предпринимательница сразу же обратилась в полицию.

3 июня полицейские при силовой поддержке спецназа "КОРД" задержала общественника, когда тот получал вторую часть денег от своей жертвы.

В МВД отмечают, что вымогатель уже имел проблемы с законом за хулиганство, незаконное обращение с оружием и насилие в отношении полицейских. За новое преступление ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

По данным местного издания "Думская", задержан глава общественной организации "Автомайдан Одесса" и владелец частной охранной фирмы "Варта міста" Евгений Резвушкин.

Также он фигурирует в деле о разграблении скифского кургана в селе Скобелево Казанковского района Николаевской области, о котором писали "Подробности".

Сейчас вымогатель находится в СИЗО, меру пресечения ему будет избирать Беляевский районный суд.

Напомним, что на Закарпатье задержали трио вымогателей, которые соблазняли мужчин, а потом шантажировали "домашним порно".