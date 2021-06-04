Вымогал 80 тысяч и угрожал расправой: в Одессе задержали главу местного "Автомайдана" (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: МВД Украины
В Одесской области полиция задержала лидера общественной организации за вымогательство денег у предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
44-летний мужчина, представляясь общественным активистом, требовал у одесситки ежемесячную плату в размере 80 тыс. грн за "крышевание" ее бизнеса.
Женщина настойчиво отказывалась платить "крыше", и тогда ее припугнули физической расправой и уничтожением имущества. Предпринимательница сразу же обратилась в полицию.
3 июня полицейские при силовой поддержке спецназа "КОРД" задержала общественника, когда тот получал вторую часть денег от своей жертвы.
В МВД отмечают, что вымогатель уже имел проблемы с законом за хулиганство, незаконное обращение с оружием и насилие в отношении полицейских. За новое преступление ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.
По данным местного издания "Думская", задержан глава общественной организации "Автомайдан Одесса" и владелец частной охранной фирмы "Варта міста" Евгений Резвушкин.
Также он фигурирует в деле о разграблении скифского кургана в селе Скобелево Казанковского района Николаевской области, о котором писали "Подробности".
Сейчас вымогатель находится в СИЗО, меру пресечения ему будет избирать Беляевский районный суд.
Напомним, что на Закарпатье задержали трио вымогателей, которые соблазняли мужчин, а потом шантажировали "домашним порно".
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