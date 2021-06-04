Міжнародному кінофестивалю в Каннах бути. Торік подію довелося скасувати через пандемію. Але завдяки послабленню карантинних обмежень у Франції, цього літа конкурс фільмів таки відбудеться. Як зміниться червона доріжка і який український фільм покажуть французькій публіці - розповість Світлана Чернецька.

Ось такий вигляд має червона доріжка за часів пандемії. Маски на обличчях, дотримання дистанції та відсутність глядачів. Торік кінофестиваль у Каннах вирішили не проводити. Проте нині ситуація інакша.

Третя хвиля коронавірусу у Франції йде на спад. Тож організатори конкурсу сподіваються влаштувати шоу, як у старі-добрі часи. Тим паче, що до початку фестивалю ще цілий місяць.

Тьєррі Фремо, директор Каннського кінофестивалю:

Із 30 червня у Франції скасують комендантську годину, ресторани зможуть працювати на 100 відсотків. Утім, звісно, пандемія не закінчилася і нам потрібно бути розсудливими. У нас є звичка цілувати одне одного на східцях кінопалацу, тепер ми цього не робитимемо.

Шалені вечірки до світанку, зіркові гості та нескінченні покази кіноновинок - усе це залишається в планах фестивалю. Хоча без додаткових правил не минеться. Приміром, усі відвідувачі конкурсу будуть змушені здавати аналіз на коронавірус що два дні. Для цього спеціально відведуть лабораторію за кілька сотень метрів від кінопалацу. Вона працюватиме від 8.00 ранку і до 8.00 вечора.

П'єр Лескюр, президент Каннського кінофестивалю:

Ми дуже уважно ставимося до організації цієї події, щоб учасники змогли справді насолодитися кінематографом. Ми хочемо показати, що така глобальна культурна подія може відбутися без жодних негативних наслідків, принаймні я на це дуже сподіваюся.

Із цією метою, чимало показів проводитимуть не в закритих кінотеатрах, а просто на пляжах Лазурового узбережжя. Досі не до кінця відомо - які зіркові гості відвідають фестиваль. Адже міжнародні подорожі досі ускладнені, і після прибуття гості мають відбути самоізоляцію.

Тьєррі Фремо, директор Каннського кінофестивалю:

Ми представимо міжнародну добірку фільмів, але багато режисерів досі не знають, чи зможуть вони приїхати сюди. У нас ще є 5 тижнів на підготовку, і ситуація може змінитися.

24 кінострічки змагатимуться за головну нагороду фестивалю - Золоту пальмову гілку. А в межах офіційної програми відбудеться прем'єра документального фільму українського режисера Сергія Лозниці.