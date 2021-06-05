Донецкий "Олимпик" покинули одновременно 9 футболистов. У игроков закончились контракты со своим клубом, при этом соглашения продлять не захотели.

Таким образом клуб официально попрощался с голкипером Артемом Кичаком, защитниками Иваном Зотько и Евгением Пасичм, а также полузащитниками Русланом Бабенко, Тарасом Завийским и Сергеем Политыло. К тому же "Олимпик" вернет в киевское "Динамо" полузащитника Бенито и форвардом Ибрагимом Каргбо, которые сотрудничали с клубом на условиях аренды, также Орест Лебеденко вернется в испанский ФК "Луго".

Отмечается, что по итогам сезона-2020/21 "Олимпику" удалось избежать понижение в классе, заняв предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Украины.

Читайте также, защитник Алия Абубакар прекратил сотрудничество с донецким ФК "Олимпик". контракт был расторжен по обоюдному согласию, футболист получил статус свободного агента и покинул расположение команды для поиска нового клуба.

Кроме того, Одесский футбольный клуб "Черноморец" и ривненский "Верес" перешли в Премьер-лигу по результатам сезона Первой лиги. Последнее место в УПЛ должно достаться победителю треугольника "Металлист-1925", "Агробизнес" и "Николаев".

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