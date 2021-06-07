Возможное проведения матча Украина - Россия на стадии плей-офф на "Евро-2020" не подстегнет политическую напряженность между странами. Спорт должен оставаться вне политики.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Не подстегнет. Спорт есть спорт. Нам нужно быть выше того, чтобы разжигать какую-то ненависть между русскими и украинцами", - ответил он на вопрос, может ли возможная встреча двух команд в четвертьфинале Евро-2020 привести к усилению напряженности между двумя странами.

Ранее сообщалось, что Украина сыграет на Евро-2020 в форме с Крымом и лозунгом "Слава Украине!" На новой форме украинской национальной сборной лозунг "Слава Украине" размещен на спине, над номером футболиста, а "Героям слава!" - на изнанке.

Также мы писали о том, что Украина обошла Россию на чемпионате Европы по самбо.

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