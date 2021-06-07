Іспанія почала приймати вакцинованих туристів [ Редактировать ]
Іспанія відсьогодні відкриває кордони для вакцинованих туристів. Прийматимуть людей з усього світу, країна походження не має значення - наголосили в тамтешньому уряді.
Дозволили причалювати в іспанських портах і круїзним лайнерам. Сподіваються, що цьогоріч країну відвідають 45 мільйонів іноземних туристів. Торік, через пандемію їхня кількість скоротилася майже на 80 відсотків.
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Дозволили причалювати в іспанських портах і круїзним лайнерам. Сподіваються, що цьогоріч країну відвідають 45 мільйонів іноземних туристів. Торік, через пандемію їхня кількість скоротилася майже на 80 відсотків
Дозволили причалювати в іспанських портах і круїзним лайнерам. Сподіваються, що цьогоріч країну відвідають 45 мільйонів іноземних туристів
На яких кордонах уже приймають такі цифрові довідки та куди готові пускати українських туристів?
Негативний ПЛР або експрес-тест, довідку про вакцинацію чи наявність антитіл. Від таких зобов'язань звільняються лише транзитні пасажири. Нещодавно в Туреччині пом'якшили карантинні обмеження
Від подорожувальників вимагатимуть негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за три доби. Це стосується і тих, хто прибуває до країни літаком