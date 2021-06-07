Вантажівка з минулого. На українсько-польському кордоні в пункті пропуску "Шегині" фура застрягла на 12 років. Водія машини зупинили в далекому 2008-ому. Тоді громадянин Польщі намагався нелегально ввезти в Україну деталі до комп'ютерної техніки. Відтоді фура з вантажем буквально "вросла" в землю і стала неабияким тягарем для прикордонників.

Про вантаж, який простояв ледь не половину часу від проголошення Незалежності України, розкаже Христина Гашенко.

Вантажівку із контрабандою яка прямувала в Україну із Польщі на пункті пропуску "Шегині - Медика" працівники обласної СБУ разом із митниками затримали ще наприкінці грудня 2008 року.

Роксолана Яворська, речниця СБУ Головного управління у Львівській області:

Співробітники служби безпеки України дізналися що у вказаній автівці Вольво з державними номерними знаками Республіки Польща буде здійснюватися контрабанда комплектуючих до комп'ютерної техніки. За вказаною інформацією представниками митниці був проведений огляд авто та інформація була підтверджена.

Вантажівку із контрабандою на суму 40 тисяч доларів залишили на кордоні. А справу передали до обласної прокуратури Львівщини.

Відтоді, всі ці 12 років вантажівка залишається на тому ж місці, де її і зупинили митники. Фура не зрушила ні на сантиметр від боксу, де її і востаннє детально оглядали.

Сергій Мусатов, інспектор прикордонної служби:

Бачите він на спущених колесах дуже давно стоїть, відсутні акумулятори, кришка баку видно, що хотіли зняти чи відгнило від старості.

Від тринадцятирічного простою тут заіржавіли усі деталі. Тай частина з них - зникла. Деякі, аби врятувати - прикордонники зв'язали дротами.

Фар немає, решітки, в моторному відсіці не видно, що бракує, але все в жахливому стані.

Що у середині - прикордонники показати не можуть. Вантажівка опломбована. Запевняють, контрабандний товар на місці.

Ярослава Мельник, прессекретар Львівського прикордонного загону:

Приїжджали представники фірми, також з правоохоронних органів, відкривали вантажівку, передивлялися весь товар, перераховували, складали акт це комісійно проводилися і відповідно запломбували.

Вантажівка неабияк заважає, кажуть прикордонники. Вона закриває одну із відеокамер спостереження пішого переходу. Розповідають, саме через неї, працівники прикордонної служби не помітили як двоє українців перелізли через паркан на нейтральній території і намагалися повернутися назад в Україну.

Іван Баран, начальник відділу прикордонного контролю підполковник Львівського прикордонного загону:

Був один випадок, коли в прямому ефірі громадянами було порушено режим держкордону, але разом із тим їх було виявлено і притягнуто до адмінвідповідальності.

Вантажівка вплинула навіть на ремонт дороги. 4 роки тому на пункті пропуску вкладали асфальт. Однак скрізь оновити дорожнє полотно не вдалося.

Прикордонники не раз просили правоохоронців прибрати вантажівку. Втім, у прокуратурі кажуть - не мають на це права. Бо ще в 2010 справу передали в окружну прокуратуру польського Перемишля. Відтоді, самі ж представники фірми до львівських прокурорів, разів 5 зверталися, щоб забрати свій вантаж. Востаннє у 2020му.

Юрій Курач, начальник відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державною прикордонною службою Львівської обласної прокуратури:

Ми їм давали роз'яснення, що вони можуть звернутися в порядку цивільного судочинства для до суду для повернення такого транспортного засобу. До місцевого суду за місцем розташування вантажівки.

Та жодного судового рішення у справі контрабандної вантажівки працівники прокуратури Львівщини так і не отримали. То ж скільки ще фура простоїть, аби не розсипатись на українсько-польському кордоні - невідомо.