Украинцам пересчитали пенсии: кому повысили выплаты [ Редактировать ]
В Украине провели перерасчет выплат для работающих пенсионеров. Перерасчет проведен с 1 апреля после получения данных от налоговой о начисленных и уплаченных страховых взносах за I квартал 2021 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства социальной политики.
Сообщается, что работающие пенсионеры в июне получат как повышенную сумму пенсии, так и доплату за апрель и май. Перерасчет провели тем, у кого после назначения пенсии или предыдущего перерасчета прошло не менее 24 месяцев и они в это время работали.
"Страховой стаж, приобретенный за этот период, учтен при исчислении нового размера пенсии, а для пенсионеров, которые приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа и имели большую заработную плату - пенсия исчислена с учетом увеличенной заработной платы", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Украине хотят повысить пенсионный возраст.
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