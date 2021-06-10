Двадцять гектарів суцільної краси. На Закарпатті розквітло поле дикого маку. Червоний килим обабіч траси в Мукачеві притягує туристів, наче магніт. Місцина перетворилася на імпровізовану фотозону.

Скільки часу залишилося, щоб встигнути це побачити?

Стільки червоного маку Ерік та Станіслав ще не бачили. Хлопчаків везли зі Сваляви на екскурсію до Мукачева. Долину маків вони побачили випадково, з вікна автобуса. І, звісно - не могли не зупинитися!

Ерік та Станіслав, жителі Сваляви:

Вони червоні - це колір серця. А мама дуже буде рада за ці гарні квіти. - Правду кажеш!

Червоний килим диких маків розквіт при дорозі в Мукачеві минулого тижня. Квіти по обидва боки траси. І вже стали улюбленою фотозоною для туристів.

Хтось натрапив на це місце випадково, а Юлія до фотосесії в маковому полі готувалася.

Юлія, жителька Мукачева:

Я ще з минулого року мріяла потрапити на цю локацію. А прапором я хочу підкреслити що і в нашій країні є дійсно красиві місця.

Квітів тут так багато, що кінця-краю не видно. Лише вдалині за червоним морем видніється замок Паланок. Це диво вражає жителів Мукачева уже другий рік поспіль. Та якщо торік маки росли на п'яти гектарах, то нині - червоним килимом устелені всі двадцять.

Олександр Шершун, радник Мукачівського міського голови з питань туризму:

Тут вся земля майже комусь належить, однак у мака є така особливість: якщо ви землю не використовуєте, якщо вона трохи простоїть, мак легко сіється. І завдяки тому, що його одразу не переорали, цю землю одразу не засадили, маємо от таку от імпровізовану фотозону.

Туристи зізнаються: макова долина не лише милує око, а й пробуджує почуття:

Тетяна та Михайло, жителі Мукачева:

Ромео і Джульєтта, дякую. Цьом! Да, да - романтика!

За прогнозами цвістиме макове поле ще близько місяця. Але це в тому випадку, якщо власники землі його не переорюють. Тож якщо ви мріяли про фотосесію у червоних квітах варто поквапитися.