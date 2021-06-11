За последние 24 часа в Великобритании сообщили о 8125 новых случаях заболевания коронавирусом. Это самый высокий ежедневный показатель с конца февраля. Об этом сообщает Sky News.

10 июня сообщалось о 7393 случаях за минувшие сутки. Неделю назад, в прошлую пятницу, было зарегистрировано 6 238 новых случаев. За минувшие сутки зафиксировано 17 смертей. Днем ранее сообщалось о 7 смертях.

Отметим, что за сутки еще 201 607 человек получили первую дозу вакцины, а 308 038 - вторую.

По состоянию на 11 июня, 41 088 485 получили первую дозу вакцины, а 29 165 140 полностью вакцинированы.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок отметил, что штамм Delta, впервые обнаруженный в Индии, в настоящее время составляет 91% случаев по всему Соединенному Королевству.

Читайте также, первый миллион украинцев вакцинировали от коронавируса. С начала кампании вакцинации прививки от COVID-19 получили 1 008 859 человек, из них завершили вакцинацию, то есть получили две дозы, почти 124 тысячи человек.