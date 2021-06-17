Victoria’s Secret показали новых моделей [ Редактировать ]
Victoriaʼs Secret презентовал публике новый список моделей, которые будут представлять модный дом. Об этом пишет The New York Times.
Ангелов Victoriaʼs Secret больше нет.
Теперь в компании запустили новые инициативы:
- The VS Collective
- The Victoriaʼs Secret Global Fund for Womenʼs Cancer (постоянно растущая группа опытных женщин, которые разделяют общую страсть к позитивным изменениям).
Посредством социальных, культурных и деловых отношений коллектив VS будет работать над созданием новых партнерских программ, революционных коллекций продуктов, привлекательного и вдохновляющего контента и мобилизовать поддержку жизненно важных для женщин дел.
В VS Collective вошли мировые модели, спортсмены и артисты:
- Меган Рапино,
- Приянка Чопра,
- Адут Акеч,
- Аманда де Каденет,
- Эйлин Гу,
- Палома Эльзессер,
- Валентина Сампайо.
Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.
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