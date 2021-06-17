Victoriaʼs Secret презентовал публике новый список моделей, которые будут представлять модный дом. Об этом пишет The New York Times.

Ангелов Victoriaʼs Secret больше нет.

Теперь в компании запустили новые инициативы:

The VS Collective

The Victoriaʼs Secret Global Fund for Womenʼs Cancer (постоянно растущая группа опытных женщин, которые разделяют общую страсть к позитивным изменениям).

Посредством социальных, культурных и деловых отношений коллектив VS будет работать над созданием новых партнерских программ, революционных коллекций продуктов, привлекательного и вдохновляющего контента и мобилизовать поддержку жизненно важных для женщин дел.

В VS Collective вошли мировые модели, спортсмены и артисты:

Меган Рапино,

Приянка Чопра,

Адут Акеч,

Аманда де Каденет,

Эйлин Гу,

Палома Эльзессер,

Валентина Сампайо.

Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.

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