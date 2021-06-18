Руйнівна повінь накоїла лиха у Ялті [ Редактировать ]
В Ялті - великий потоп! У місті оголосили надзвичайну ситуацію. Одна людина загинула. 26-річного хлопця знесло потоком води. Понад три сотні будинків - залиті.
Вода змиває автівки на своєму шляху. Підземні переходи - затоплені. Найбільше потерпають власники прибережних ресторанів. Їхнє майно просто зносить у море. У місті повністю вимкнене водопостачання. Частина людей лишилася ще й без світла. А коли все полагодять - не відомо.
Схожа ситуація зараз у Євпаторії та Керчі.
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