В Ялті - великий потоп! У місті оголосили надзвичайну ситуацію. Одна людина загинула. 26-річного хлопця знесло потоком води. Понад три сотні будинків - залиті.

Вода змиває автівки на своєму шляху. Підземні переходи - затоплені. Найбільше потерпають власники прибережних ресторанів. Їхнє майно просто зносить у море. У місті повністю вимкнене водопостачання. Частина людей лишилася ще й без світла. А коли все полагодять - не відомо.

Схожа ситуація зараз у Євпаторії та Керчі.