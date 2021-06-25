Відновлення прикордонних пунктів пропуску з Польщею: яка ситуація на кордоні? [ Редактировать ]
На Львівщині відновили роботу три прикордонні пункти пропуску з Польщею, які не працювали понад рік через карантин. Змінилися й умови перебування на території країни. Чи збільшилася кількість охочих потрапити до Євросоюзу? І яка нині ситуація на кордоні? - розкаже Христина Гашенко.
Зелене світло українським водіям дали прикордонники на пунктах пропуску "Cмільниця", "Угринів" та "Устилуг". Вони не працювали від початку карантину.
А це пункт пропуску "Шегині - Медика". Саме тут раніше, щоб перетнути українсько-польський кордон, людям доводилось у чергах стояти по кілька годин. Сьогодні ситуація інакша, кажуть водії.
Ярослав Процько, водій:
Минулі тижні ми їхали в черзі стояли по 5 по 7 годин, зараз до української території це дуже мало. Так в загальному українсько-польський кордон переїжджаємо за 3-4 години.
Володимир, водій:
Поки що нормально. Дальше побачимо, скільки часу ще займе цей перетин кордону.
Єдине - дошкуляє спека. Автівки порожні. Люди - чекають у затінку навпроти.
Жанна і Тарас:
Не будемо на жарі 33 градуси стояти на сонці просто жарко, якби не було жарко то було б легше. - Ні від кого не залежить, погода то є літо, що тут зробиш.
Кількість автівок зменшилась удвічі, зазначають прикордонники. Довгих черг немає навіть сьогодні, в піковий день тижня.
Валентина Скред, заступник начальника відділення інспекторів прикордонної служби "Шегині":
Завдяки тому, що відкрилися додаткові пункти пропуска на польському кордоні, черга у нас наразі зменшилася. По кількості машин наразі до 80, загалом було понад 150 машин а той до 200 машин.
Одна з вагомих переваг цього пункту пропуску піший перехід. Він - єдиний на Львівщині.
Жодних черг і на пішому переході. Якщо раніше українсько-польський кордон за добу перетинало кілька тисяч охочих, то за сьогодні - лише 400 осіб.
Черги не утворюються, бо Польща дозволила займати всі сидячі місця в автобусах, - пояснюють прикордонники. Та й громадський транспорт нині напівпорожній.
Василь Валентій, водій автобуса:
Два місяці тягнуть запрошення. Тому менше людей їздить.
Та чи не найбільше українців обурюють польські карантинні нововведення. Від сьогодні всі, хто потрапляє в цю країну, повинні на тиждень самоізолюватись, а потім здати ПЛР-тест.
Наталія Ревть, жителька Кельце:
Всі простото в шоці тому що кожен мав заплановані вакцинації, щоб поїхати віддихнути, але у зв'язку із такою ситуацією дуже багато людей відмовилися. Ніхто нічого не знав.
Олександра Веселовська, жителька Львівщини:
В 12 годині стражгранічка польська не знала, що вони мають робити вони пускали людей по старому ще закону після 12-ї години.
Утім, навіть такі карантинні обмеження суттєво не вплинули на кількість заробітчан, які хочуть перетнути польський кордон. Українці їдуть, щоб заробити на сезонному збиранні ягід.
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Зелене світло українським водіям дали прикордонники на пунктах пропуску "Cмільниця", "Угринів" та "Устилуг". Вони не працювали від початку карантину
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