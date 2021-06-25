У Євросоюзі відхилили заклик Німеччини і Франції провести офіційні перемовини з президентом РФ Путіним. Про це повідомляє Bloomberg. Пропозицію щодо залучення Москви виключили з остаточної заяви. За словами Меркель, у ЄС думають над іншими форматами й умовами переговорів із Росією, але не на рівні лідерів.

Жорстку позицію щодо Росії зайняли Нідерланди, Румунія, Польща та Естонія. Зокрема, прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що не відвідуватиме жодних переговорів із Путіним. Естонська прем'єрка Кая Каллас зауважила - здивувалася, що таке питання стоїть на порядку денному.