В пятницу, 25 июня, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянський рассказал о том, что ждет украинцев с ценами на газ.

Смотря о каких тарифах и ценах мы сейчас говорим. Если мы говорим о газе, то относительно годового контракта, который заключен и предложен потребителям, то возможно он будет действовать дальше. Почему возможно? Уже звучат тревожные звоночки.

"Например, госпожа Зеркаль, советник министра энергетики, говорит о том, что "Если возникнут вопросы с транзитом, вы же видите, что творится на европейских рынках". То есть, если "Нафтогаз" не пересмотрит те условия контрактов, которые он заключил с трейдерами и потребителями, то возможно у нас останется 8 гривен. Но нам это уже подают как счастье. Мол, "радуйтесь, видите как здорово", - добавил он.

"Нафтогаз" уже дал июльскую цену. В июне он нал 11,94, а сейчас уж 13 с копейками. Летом последние 5 лет на европейских биржах не было таких цен.

"Мы говорим о том, что у нас постоянная привязка к европейским рынка, которая как раз и ведет к разговору о том, что рыночная цена - это цена по рынку Европы. Начинается вся эта либеральная идеология. Опять говорят, как богатые заплатят за бедных. Но все идет по кругу. Не меняется формула, это что касается газа", - сказал Землянский

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