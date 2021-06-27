Несподіваний поворот! Білоруського опозиціонера Романа Протасевича, якому загрожує розстріл, та його дівчину Софію Сапегу... відпустили під домашній арешт.

Білоруські правоохоронці повідомили: активісти уклали угоду зі слідством. Софія живе в орендованій квартирі, їй дозволено виходити в місто й вона бачиться з батьками. Роман також у Мінську. Його родина перебуває в Польщі.

Нагадаю, затримали Протасевича та Сапегу епічно. 23 травня, коли вони летіли з Афін до Вільнюса. Тоді їхній літак Примусово посадили в Мінську. Захід цим неабияк обурився, лідери країн вимагали звільнити Протасевича, а на режим Лукашенка, через цей повітряний детектив, наклали нові санкції.