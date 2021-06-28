Лондонці протестували проти карантину та вакцинації [ Редактировать ]
У Лондоні тисячі людей напередодні мітингували через локдаун. Вони пройшли центром британської столиці. Багато хто був без масок та з плакатами проти карантинних обмежень і вакцинації.
Протестувальники жбурляли сотні тенісних м'ячів над огорожами парламенту і будинку уряду, скандували "Ганьба". Троє поліцейських дістали легких ушкоджень, кількох активістів затримали.
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