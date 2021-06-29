В Україні протягом тижня вакцинувалися майже 400 тисяч жителів [ Редактировать ]
А в Україні - 182 нових інфікування COVID-19. Ушпиталили понад три сотні хворих, померли - 5 людей. Найбільше підтверджених діагнозів у столиці.
Протягом минулого тижня в країні вакцинувалися майже 400 тисяч українців. Загалом від початку кампанії два з половиною мільйони.
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