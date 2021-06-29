Пенсіонери України не отримають обіцяних надбавок [ Редактировать ]
На них знову не вистачило грошей. Українці, старші за 75 років, не отримають раніше анонсованих із 1 серпня надбавок до пенсій. Щомісячні виплати мали збільшити на 400 гривень. У Мінсоцполітики пояснюють: нема ресурсів. При цьому запевняють: обіцяні додаткові 400 гривень пенсіонерам 75+ почнуть виплачувати з 1 жовтня.
Але мільйону українців із першого липня пенсії таки проіндексують. Щоправда, докинуть небагато по 100 гривень. Це ті люди, які не потрапили під індексацію раніше.
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