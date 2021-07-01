Капелюх Індіани Джонса пішов з аукціону 300 $тис. [ Редактировать ]
Капелюх Індіани Джонса пішов з молотка за 300 тисяч доларів. Продали аксесуар на аукціоні в Каліфорнії. Головний убір пошили спеціально для фільму "Індіана Джонс і Храм долі", його носив актор Гаррісон Форд.
Капелюх зберігся майже у відмінному стані. Фахівці аукціонного дому спершу оцінили лот у 250 тисяч "зелених", утім ажіотаж перевершив очікування.
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