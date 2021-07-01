В Україні посилили податки для бізнесу [ Редактировать ]
Плюс 50 мільярдів до держбюджету щорічно. Але за чий кошт? Депутати сьогодні посилили податкове навантаження на бізнес внесли зміни у кодекс. Хоча цей документ стосується не лише підприємців. У "податковому пакеті" є норми, які зачеплять усіх українців. як саме - пояснюють експерти.
Тетяна Острікова, економічний експерт:
Зв'язок, фермерство, промисловість. виробництво. Навіть громадяни які, наприклад, будуть продавати там другу, третю квартиру вже будуть платити більше. Навіть ті, хто вирощує свою сільськогосподарську продукцію на своїх ділянках і будуть продавати їх на ринках, якщо вирощена продукція на ділянці більше ніж пів гектара, то пропонується оподатковувати податком на доходи, а це нагадаю 18 відсотків продаж такої продукції. Після ухвалення цього законопроєкту літр пива для українця здорожчає на суму від 4 до 6 гривень.
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