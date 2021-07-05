Все минулося добре - заявили в пресслужбі Ватикану

Папа Римський Франциск потрапив до лікарні. Йому зробили планову операцію через хворобу кишківника. Для 84 річного понтифіка це перше хірургічне втручання за час каденції.

Все минулося добре - заявили в пресслужбі Ватикану. Утім, ще деякий час Папа залишатиметься під наглядом медиків.