В Україні від коронавірусу померли 20 людей [ Редактировать ]
Більш як півтисячі нових заражень. Це ковідна статистика останньої доби. Одужали удвічі більше людей. 20 померли. Найбільше інфікувань у столиці, Київській та Одеській областях.
Щодо вакцинації, то напередодні щепили 73 тисячі людей. А загалом уколи отримали - майже 3 мільйони українців.
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