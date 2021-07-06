Троє бійців зараз у шпиталі з осколковими пораненнями

Загиблий напередодні на передовій український військовий це майор Богдан Бродовський. Про це повідомили у 93 бригаді, де він служив.

Машина, в якій перебував офіцер, потрапила у засідку на приморській ділянці фронту. Троє бійців зараз у шпиталі з осколковими пораненнями. Більше про ситуацію на Донбасі розкаже Руслан Смєщук.

Розбиті термінали донецького аеропорту та околиці тимчасово окупованого міста на обрії. До Донецька від цих позицій - лічені кілометри. Окопи та бліндажі навкруги посічені уламками.

Самоходное САУ 120 как ее называют. А на самом деле 122.

Вот как раз тут прошило. Тут була кукушка ми сделали макет после попадания раскидало в дребезги.

Ворожа артилерія періодично відпрацьовувала ці укріплення, як раптом вороже важке озброєння замовкло.

Позивний "Січ", військовослужбовець Збройних сил України:

Буквально останні тиждень, два, три, може і чотири, ніяких обстрілів з важкої зброї не спостерігалося зовсім.

Але як замовкли гармати, почали працювати ворожі інженери.

Позивний "Моряк", військовослужбовець Збройних сил України:

Чутно особливо з ранку що працюють гражданські трактори. Можливо укріпляються, чи переобладнують позиції. Тут невідомо що у них за розпорядження, але зрозуміло що вони за нами наблюдають.

Та і вороже важке озброєння на місці.

Позивний "Моряк", військовослужбовець Збройних сил України:

Чутно що прогрівається техніка, по характерній работі чути, що це Т-64, по звуку турбіни - танки. Інколи бувають поодинокі простріли зі стрілецької зброї.

А ось на інших ділянках фронту ситуація більш напружена. На маріупольському напрямку, на жаль, знову втрати. Під час ворожого обстрілу загинув один військовослужбовець, а ще троє отримали бойові поранення.