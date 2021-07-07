А тепер про політичні уподобання українців. Якби вибори до парламенту відбулися найближчої неділі, то, за даними Українського інституту майбутнього, партійний розклад у Раді був би таким. На першому місці - "Слуги народу". Свої голоси їм віддали б 23 відсотки респондентів.

На другому - "Опозиційна платформа - За життя". Їх підтримують 18 процентів опитаних. По 14 відсотків голосів у "Євросолідарністі" та "Батьківщини". Замикає п'ятірку - партія "Сила і честь".

Що ж до президентських виборів, то якби у другому турі зустрівся Петро Порошенко та Юрій Бойко, більшість людей проголосували б за Юрія Бойка. (52% и 48%)