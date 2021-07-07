В Україні розповіли про політичні уподобання жителів [ Редактировать ]
А тепер про політичні уподобання українців. Якби вибори до парламенту відбулися найближчої неділі, то, за даними Українського інституту майбутнього, партійний розклад у Раді був би таким. На першому місці - "Слуги народу". Свої голоси їм віддали б 23 відсотки респондентів.
На другому - "Опозиційна платформа - За життя". Їх підтримують 18 процентів опитаних. По 14 відсотків голосів у "Євросолідарністі" та "Батьківщини". Замикає п'ятірку - партія "Сила і честь".
Що ж до президентських виборів, то якби у другому турі зустрівся Петро Порошенко та Юрій Бойко, більшість людей проголосували б за Юрія Бойка. (52% и 48%)
по теме
Нові податки: які зміни готує влада? За що саме Ви критикуєте законопроєкти про деолігархізацію і змін до Податкового кодексу?
Йде спроба задавити свободу слова, повністю підпорядкувати телеканали, засоби масової інформації волі влади, щоб тільки її хвалили, - наголосив народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко
Посли "Великої сімки" та Венеційська комісія закликали, щоб до складу конкурсної комісії увійшли міжнародні експерти - втім, у опозиції таким домовленостям не раді
Принятый парламентом закон "О коренных народах Украины" нарушает права граждан и делит их на сорта
В 2021 году демографическая ситуация в Украине значительно ухудшилась, что является следствием не адекватной текущему моменту демографической политики