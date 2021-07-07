Це передові армійські позиції майже на околицях окупованої Горлівки

На передовій знову обстріли. Після вчорашнього затишшя противник активізувався. Сьогодні під ворожі удари потрапили захисники Пісків поблизу окупованого Донецька. Дошкуляють нашим військовим не лише атаки супротивника, а й погода. Подробиці розкаже Руслан Смєщук.

Минула ніч видалася напрочуд спокійною майже по всій лінії фронту. Штаб ООС повідомляє про нуль ворожих обстрілів! Можливо, через погодні умови. Останнім часом тут, на Донбасі, йдуть справжні тропічні зливи. І супротивнику іноді просто не до бойових дій.

Це передові армійські позиції майже на околицях окупованої Горлівки. Але умови, немов у джунглях, розповідають бійці. Дощі, багнюка, зарості.

Влад, військовослужбовець Збройних сил України:

З весни йдуть дощі і не припиняються. Перерви два, три дні. І ці дні так парить - що дуже важко нести службу, а потім знову йде дощ. І так він йде доби, чи ніч до самого ранку.

Саме такий пройшов цієї ночі. Тож супротивник, як тут кажуть, "поплив". Звісно, негода дошкуляє й українським бійцям. Але доводиться пристосовуватися.

Ми собі зробили дренаж, він по всьому окоп йде, такий ярок. І ось сюди вона стікає, а тут помпа стоїть. І поплавок - він підіймається і вода автоматично відкачується.

А це вже наслідки чергового мінометного обстрілу. Дерева навкруг посічені смертельним залізяччям.

Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:

Часто буває з кулеметів прострілюють. І ВОГи кидають. кидають, але перелітають, не навчені вони і буває міняють. Був ПТУР к нам прилітав, ніхто не постраждав, але роботи додалося.

Такі загострення зазвичай відбуваються на початку місяця, кажуть військові. Коли ворог отримує зарплату. Так, кажуть бійці, він відпрацьовує її перед керівництвом.

Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони нагліють, особливо як зарплату получать. Тоді починають ВОГи кидать, кричать - укропи здавайтесь..

Тож військові очікують, що наступні кілька діб на цих позиціях може бути гучно. І підсилюють свою пильність.