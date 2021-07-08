Во Франции граждан призывают отказаться от российской и китайской вакцин и доверять только проверенным вакцинам.

Об этом заявил госсекретарь при Министерстве иностранных дел (МИД) Франции Клеман Бон, cообщает телеканал Francе 2.

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По его словам, граждане должны получать только те вакцины, в действенности которых руководство страны уверено. По его словам, таких препаратов, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре.

"В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: "Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам", - отметил политик.

Ранее сообщалось, что ВОЗ призвала Европу повременить с COVID-вакцинацией детей.

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