Франция призвала страны ЕС не признавать вакцины из России и Китая [ Редактировать ]
Во Франции граждан призывают отказаться от российской и китайской вакцин и доверять только проверенным вакцинам.
Об этом заявил госсекретарь при Министерстве иностранных дел (МИД) Франции Клеман Бон, cообщает телеканал Francе 2.
По его словам, граждане должны получать только те вакцины, в действенности которых руководство страны уверено. По его словам, таких препаратов, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре.
"В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: "Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам", - отметил политик.
Ранее сообщалось, что ВОЗ призвала Европу повременить с COVID-вакцинацией детей.
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