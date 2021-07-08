Велетенський тривимірний кіт дивує жителів Токіо (відео) [ Редактировать ]
Велетенський тривимірний кіт дивує жителів Токіо. Реалістичне зображення розмістили на стіні будинку поблизу залізничної станції. Кіт з'являється на екрані поміж рекламними блоками і нявчить до перехожих.
Таку розвагу проспонсорував місцевий бізнес - щоб покращити людям настрій, бо столиця Японії досі під натиском коронавірусу.
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Кіт з'являється на екрані поміж рекламними блоками і нявчить до перехожих. Таку розвагу проспонсорував місцевий бізнес - щоб підняти людям настрій, оскільки столиця Японії досі під натиском коронавірусу
Таку розвагу проспонсорував місцевий бізнес, щоб підняти людям настрій, оскільки столиця Японії досі під натиском коронавірусу
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