Без води в Східниці майже 600 абонентів та близько сотні юридичних осіб

Десять днів без води. На Львівщині жителям туристичної Східниці вимкнули водопостачання. Під загрозою тепер туристичний сезон. Що обіцяють людям чиновники? І коли ж вода з кранів потече - з'ясовували наші кореспонденти.

Якщо мінеральних вод у Східниці досхочу, то звичної питної - бракує. Її в курортному селищі з першого липня вимкнуло комунальне підприємство.

Любов Менчинська, жителька смт Східниця:

В крані немає води взагалі немає і вже відколи немає води, то є завал. Ніде вмитися, скоро буду ходити смердіти на цілу Східницю.

Без води в Східниці майже 600 абонентів та близько сотні юридичних осіб. А це - більша частина населення.

Лідія Свищ, жителька смт Східниця:

Боргів немає, всьо нормально платимо, а чому воду не дають, не розумію причини. І навіть маленькі діти питають, чому вони не можуть помитися.

Під загрозою - туристичний сезон. Більшість готелів, окрім центрального водопостачання, мають свердловини та криниці. Утім, через посуху води в них мало.

Олександр, власник відпочинкового комплексу смт Східниця:

Не знаю на скільки вистачить. Криниця фактично дуже мало водички. Фактично то що за ніч підзбирується, то використовується дуже швидко.

Людям у центрі селища воду підвозять пожежники. Та пити її не можна. Вода - технічна, із лісової ріки.

Юрій, житель смт Східниця:

Ще століття, живемо от тако.

Коли потече вода з кранів - жителі Східниці - намагаються з'ясувати в місцевих чиновників. Люди щодня оббивають владні пороги, але марно

Шаварин Зіна, жителька смт Східниця:

Мені 86 років, сина втратила в армії, маю посвідчення, ну дайте ту воду. можете уявити собі, стара жінка яка може винести два літри води не більше на третій поверх живе одна, ні вмитися, ні перепрати.

Офіційно води не має, бо комунальне підприємство, яке постачає її в Східницю розпочало щорічну чистку гірських озер. Але навіть по завершенню робіт її підключати абонентам не планують. Бо Східниця та Борислав тепер належать до різних тергромад. І селищна рада має прийняти водопровідні мережі на баланс та укласти новий договір із водоканалом,- кажуть у бориславській міськраді.

Роман Корпан, головний спеціаліст Управління житлово-комунального господарства м. Борислав:

14,50 чи 14,60 і кажемо по такій ціні ми будемо постачати, а ви вже розподіляти між споживачами будете самі, вони цього робити не хочуть яким порушують законодавство. Є закон України де чітко прописані ці функції місцевих рад.

Вода, яку постачає Бориславський водоканал, і водоочисні споруди - на території Східницької ОТГ. Але в місцевий бюджет за оренду землі та санітарні зони водоканал не сплачує ні копійки,- каже селищний голова.

Іван Піляк, селищний голова смт Східниця:

Вони мені віддають просто трубу, а самий водозабір і просто де є вода ту що подати в ту трубуводу навіть не дають. вихід в цій ситуації є тільки один. правоохоронні органи повинні втрутитись.

Допоки посадовці перекладають одне на одного вину, без води в спеку залишаються більше як тисяча жителів Східниці. А отже під загрозою зрив туристичного сезону, на який так чекали місцеві.