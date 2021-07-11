Голлівудський бойовик у реальності. Дерджеп США, Радбез ООН і навіть Папа Римський робили цього тижня заяви щодо ситуації на Гаїті - здавалося б, невеликій бідній карибській країні.

Але події там - резонансні: нападники розстріляли президента й смертельно поранили першу леді. А далі - веремія заяв, версій, чуток. Сполученим Штатам навіть виправдовуватися довелося, що вони тут ні до чого.

Чому все, що там відбувається, світ так активно обговорює? Дмитро Анопченко з'ясовував цю детективну історію разом з людиною, яка свого часу планувала операції з грифом "цілком таємно".

За цими подіями за кілька років точно знімуть фільм. Надто вже все по-голлівудськи - якби не було реальністю. У ніч проти середи невідомі вдерлися до резиденції першої особи Гаїті - президента Жовенеля Моїза, й завдали йому смертельних поранень. Першу леді теж серйозно поранили - згодом її евакуюють до США.

Мартін Моїз у важкому стані лежить ось у цьому шпиталі в Маямі, в оточенні й особистих охоронців, і американських спецагентів. Як вона потрапила до США - це теж детективна історія. Місцева преса спершу повідомила, що місіс Моїз померла. Та згодом з'ясувалося - зробили це зумисно, щоб кілери не спробували добити першу леді. А самі тишком замовили медичний чартер до США.

Клод Жозеф, в.о. прем'єр-міністра Гаїті:

Життю першої леді нічого не загрожує. Її лікують у Флориді і, наскільки ми знаємо, ситуація стабільна.

Відтоді місіс Мартін Моїз ніхто не бачив. У Твіттері з'явилася тільки її заява, в якій - жодних натяків чи підозр. Промовлена слабким голосом і трішки театрально - відчувається, що це не живе висловлювання, а зачитується текст:

В одну мить найманці увірвалися до мого будинку та зрешетили мого чоловіка кулями. Після 25 років шлюбу його забрали від мене. Я знала, що йти в політику - це непростий шлях.

Уряд Гаїті запровадив воєнний стан, закрив кордони. Були й облави, і спецоперації. Словом, усе теж у дусі блокбастерів: кількох копів захопили в заручники - іншим довелося їх відбивати. Шеф поліції назвав тих, хто атакував резиденцію президента, "найманцями" та "ідеально натренованими вбивцями".

Леон Чарльз, керівник поліції Гаїті:

Чотирьох найманців убито, двох ми захопили, вони під нашим контролем. Трьох поліцейських, яких утримували в заручниках, вдалося звільнити.

Але попри переможні заяви, швидко з'ясувалося: силовики натрапили на слід лише дрібних поплічників. Сама ж група кілерів - зникла. І де вони - ніхто не знає. Найімовірніше, перейшли кордон з Домініканою, оскільки жоден літак повітряний простір Гаїті не покидав. Коли підняли записи з камер відеоспостереження, з'ясувалося: нападники розмовляли... англійською. Аби увійти - вони (і тут знову майже голлівудський сюжет)… назвалися президентській охороні американськими спецагентами, працівниками служби по боротьбі з наркотиками (її офіс є в Гаїті). Були у формі, тож їм відчинили двері. І на Гаїті тепер тільки й розмов про те: а хто ж це такий впливовий, що "замовив" самого президента.

Хосе, сусід убитого президента Гаїті:

Він убитий - ким? Ніхто ж не знає! Кажуть, якісь найманці. Добре, найманці, але звідки? Яка країна їх надіслала? Хто провіз їх сюди? Як їм доправили зброю? І як вони провезли в країну стільки стволів?

І це запитання зараз ставлять усі.

Тому одразу й з'явилася хвиля чуток - а може, це спецоперація? Спроба змінити владу в "банановій республіці", за якою стоїть іноземна розвідка? Тоді яка? Держдепу США довелося організувати брифінг, виступити зі спростуванням, заявити про засудження вбивства й цілковиту непричетність до цих подій.

Але репортери ще довго допитувалися: чи точно це - не американці?

Ви можете заявити, що це не так? Що вони не з американського агентства?

Нед Прайс, речник Деждепартаменту США:

Усі ці повідомлення абсолютно неправдиві. Це брехня - й нічого більше.

Цю історію ми розбираємо разом з генералом Петром Гаращуком - військовим розвідником та дипломатом; чоловіком, який свого часу сам, поки не вийшов у відставку, планував схожі операції для сил спеціальних операцій з грифом "таємно" і "цілком таємно".

Петро Гаращук, генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України (1996-2003):

На мій погляд, це абсолютно спецоперація. Добре підготовлена, добре спланована, забезпечена всім необхідним для виконання цієї задачі. Дванадцять кульових поранень було на тілі вбитого президента. Ну, це щось означає! Був справжній бій! Двадцять шість чи двадцять вісім чоловік було з боку нападників. Побоїщє було ціле, збройне! Це говорить, - скажу так, - про рішучість даної операції.

Наш експерт впевнений, що замовлення було лише на президента. Очевидців тільки в кіно "прибирають". Дружина не була об'єктом спецоперації - тому й залишилася живою.

Петро Гаращук, генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України (1996-2003):

У будь-якому випадку заколотники - вони також люди. І вони розуміють: вбивають главу держави - це якась політична мета. Дружина - ніхто по впливу на ситуацію в державі. Вона просто стала випадковою мішенню перестрілки.

Станом на зараз, заарештованих - 17. Серед них - колишній колумбійський військовий. І для суспільства це натяк, що то - не "місцеві розбірки", що операцію могли планувати в сусідній Колумбії. Ще одного тамтешнього офіцера застрелила поліція. І версію слідчих, що ось він, зв'язок, ось вам докази - тут же ставить під сумнів його сестра, яка дала інтерв'ю по скапу:

Востаннє, коли я з братом говорила, він сказав - "на жаль, вже надто пізно. Для людини, яку ми мали охороняти, щось зробити ми вже не в силах". Мій брат не міг загрожувати життю президента, навпаки - мав його рятувати!

Місцева преса навіть припустила: мовляв, Колумбія не була зацікавлена в зміні режиму, то ж могла не організувати, а навпаки - спробувати зірвати замах (дізнавшись, що її громадян вербуть), але щось пішло не так.

Розстріл глави держави - подія така гучна, що Радбез ООН виступив зі спеціальною заявою. Закликав утримати стабільність у країні. Просять і владу, і опозицію "відмовитися від насильства". Ну а ще (хоч і не кажуть про це публічно) занепокоєні тим, що хтось руйнує "систему стримування і противаг". Бо вбивство президента - поза правилами.

І чому зараз стільки уваги до Гаїті - бо це прецедент. Справа не в президенті Моїзі. Просто якщо це зараз "проковтнути" - таке відбуватиметься знову і знову.

Висловився навіть… Папа Римський, засудивши вбивство Жовенеля Моїза. І його слова підтримки - це не тільки співчуття, а ще й сигнал, що ситуація може вийти з-під контролю.

І це можливо. Почалися заворушення. Опозиція прагне "венесуельського сценарію" і просить Штати та ЄС вважати їхнього лідера справжнім президентом! Влада у відповідь пропонує терміново ввести на Гаїті миротворців ООН чи хоча б американські війська.

Ми не визначились, чи надовго вони потрібні - але це допоможе встановити правду про смерть президента.

Преса вже почала писати - це ледь не "нова кольорова революція", "американський сценарій", але наш експерт на 100% впевнений - "почерк" не той.

Петро Гаращук, генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України (1996-2003):

Я не думаю, що Сполучені Штати Америки, будь-який керівник держави мав впливати на цю операцію - або керівник спецслужб, ЦРУ або ФБР. На мою думку, це не могли бути! Це просто внутрішні політичні і кримінальні сили, які замовили виконання даної операції.

І схоже, відповідь на запитання - що ж насправді сталося, зможе дати тільки міжнародне розслідування, якщо воно, звісно, буде. Або ж Голлівуд, випустивши блокбастер, заснований на реальних подіях, запропонує власну версію.