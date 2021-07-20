Незадовільно. Саме таку оцінку роботі парламенту поставили українці, яких опитали соціологи. За даними Української соціологічної групи, 60 відсотків респондентів готові відправити у відставку більшість керівництва країни. А от за кого готові голосувати, якби вибори були вже зараз дивіться.

Більшість опитаних чекають на оновлення парламенту. Це дані соціологічного опитування. Тож якби вибори у Верховну Раду відбувалися зараз, то її склад був би іншим. Майже 22 відсотки респондентів (21,8%) готові віддати голос за "Слуг народу". На другому місці із майже 18 процентами (17,8%) - "Опозиційна платформа - За життя". Далі "Євросолідарність" (15,2%) та "Батьківщина" (12,8%). Також прохідний бар'єр долає "Сила і честь" (6,5%).

Олександр Левцун, директор компанії "Українська соціологічна група":

Найкращі шанси потрапити до парламенту мали б партії "СН", "ОПЗЖ", "ЄС", "Батьківщина", а також партія "Сила і честь" інші партії, як бачите, не долають п'яти відсотків прихильників. ну, рівно 5 цілих, 0 десятих в кожному окремому випадку.

Якби президентські вибори відбулися вже цієї неділі? Таке питання соціологи також поставили українцям.

Найкращі шанси потрапити до другого туру мали б Володимир Зеленський та Юрій Бойко

У цифрах це виглядає так: за Володимира Зеленського готові проголосувати майже двадцять шість із половиною відсотків опитаних (26.4%). За ним іде Юрій Бойко. У нього вісімнадцять процентів (18%) голосів респондентів. І розрив між цими двома кандидатами скоротився. На третьому місці, згідно з опитуванням, Петро Порошенко (16%). Далі в рейтингу - Юлія Тимошенко (12,9%) та Ігор Смешко. (7%).