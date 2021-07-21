рабочая группа в настоящее время не функционирует/ фото: Pravo.ua

На территории Украины запуститься единый номер 112, по которому можно будет дозвониться до всех экстренных служб. Распоряжение для запуска системы приняли в Кабинете министров Украины.

В частности, будет обеспечена работа межведомственной группы, которая будет заниматься внедрением системы. В настоящее время в связи с обновлением состава Кабмина рабочая группа не функционирует, что не позволяет полноценно внедрить новую систему.

Отмечается, что принятое распоряжение предусматривает предоставление права главе межведомственной рабочей группы получать от центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций информацию, необходимую для работы группы. Также будут определены органы, ответственные за внедрение системы помощи по номеру 112.

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