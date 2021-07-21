Корів під ніж. Українські фермери відмовляються тримати худобу через наднизькі закупівельні ціни на молоко. Кажуть - зазнають мільйонних збитків, бо переробні підприємства беруть у них продукт за ціною, нижчою за собівартість. А в супермаркетах люди потім бачать цифри, в рази більші.

Чому так відбувається? Питала Олена Мендалюк.

Куда нам это молоко девать, куда нам это все девать? Куда нам этих коров девать, мы будем вынуждены под нож его пустить.

20 років Давид Аракелян займається фермерством вирощує молочні породи корів. У господарстві понад пів тисячі голів дорослої худоби.

Тамара Малик, зоотехнік фермерського господарства:

В середньому корови в нас дають по 16-17 літрів молока, є корови, які дають по 36 літрів молока. Середній жир у нашої корови по 4,1.

Та сьогодні на фермі криза через низьку ціну за здане на заводи молоко та зависоку вартість корму, худобу вперше за роки існування вивели на пасовище. Так заощаджують на кормах. А ще замість трьох доїнь на добу, зробили два.

Вероніка Тормозова, зоотехнік фермерського господарства

60 процентов себестоимости молоко состовляют корма. Есть корма которые мы выращиваем, пшеницу, кукурузу, но есть которые мы и покураем, это соя и семечка Но это очень дорого дня нас и в летнею пору мы решили выпасать коров.

Як наслідок - кількість молока за день зменшилася майже вдвічі. І в господарстві рахують збитки.

Давид Аракелян, генеральний директор фермерського господарства:

Мы в среднем доили 30 литров, сегодня доим уже 17. Посмотрим как покажет результат пасбища, на сколько у нас уменьшиться молоко. Себестоимость может тоже уменьшиться. Но на данный момент мы уже по потере молока вид им, что в месяц мы теряем где-то около 1 млн грн на молоке.

Та збитки підраховують не лише великі фермери. Прості селяни теж опинилися на межі. У пані Валентини дві корови. І жінка щодня стоїть по кілька годин на базарі, щоб уторгувати якусь копійку. І за це живе вся сім'я. Продають молоко, сир, сметану. Жінка розповідає: здавати було б легше, але молокозаводи платять украй мало. За літр парного дають лише 6 гривень, тоді як на базарі можна заробити вдвічі більше.

Валентина, жителька с. Могилів:

Конечно знущання, як би ж дійсно хотя би 50 банка була. Люди б здавали, і корови б тримали, а так здай по 6 гривень, а за які гроші сіно косить, 10 гривень один тюк. Це тільки стюкувати, а скосити його.

Утримувати худобу - дедалі дорожче, нарікають селяни. А за останні роки кількість поголів'я у дворах істотно впала.

Валентина, жителька с. Могилів:

Землі забирають, випасу немає де, корма дорого зерно дороге, не таке як має бути на ненці України. У нас сільське господарство виживає. Саме ми, саме наша держава, оті боси які сидять їм, мабуть, не вигідно мати своє молоко. Нема корів, нема ферм. Вже все поздавали.

На межі закриття і фермерське господарство пана Давида. Анонсоване підвищення ПДВ для галузі лише доб'є фермерів.

Давид Аракелян, генеральний директор фермерського господарства:

Я понимаю, что люди жалуются на то что цена в магазине молока очень дорого, но мы сегодня продаем молоко жирностью 4,1% и 4,3 мы продаем 10,92, а в магазине на полках стоит 3,2 процента 28 грн. Сегодня нет в государстве отдела ценооброзования. Каким образом цена образовуются на полках. Никто не контролирует.

За словами фермера, держава зараз має максимально підтримувати тих, хто з останніх сил ще веде господарство, виробляє вітчизняну продукцію. А не вигадувати нові податки, оманливе покращення. Доки дешевий імпорт повністю не витіснив якісні українські товари.