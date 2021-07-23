На Филиппинах миллионам детей и подростков в возрасте до 17 лет приняли решение запретить выходить из домов в связи с распространением опасного штамма коронавируса "Дельта".

Новые ограничения будут действовать, в основном, в столичном регионе стране, а также в других провинциях. Также будет ограничено количество людей, которые принимают пищу в различных помещениях, посещают салоны красоты и религиозные собрания.

Отмечается, что новые ограничения были введены спустя 2 недели после снятия запрета на выход из дома аленьких жителей. Согласно данным правительства, столь жесткие меры связанны стем, что подростки и маленькие дети могут заразиться COVID-19 и передать его взрослым.

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Кроме того, в Эстонии начнется вакцинация от коронавируса детей. Прививку могут получить дети в возрасте от 12 до 15 лет, вакцинации для всех 12-15-летних не является национальным приоритетом, так как распространение "индийского" или дельта-штамма повышает риск заболевания невакцинированных родителей.

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