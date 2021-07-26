Китай накрыла мощная песчаная буря [ Редактировать ]
Китайскую провинцию Ганьсу накрыла мощная песчаная буря. Сильная песчаная буря с облаками пыли, высотой не менее 100 метров, вызвала хаос в древнем городе Дуньхуан на Шелковом пути на северо-западе Китая.
Об этом сообщает South China Morning Post.
Песчаный шторм заставил местную полицию приказывать водителям съезжать со скоростных автомагистралей в зоны обслуживания, чтобы переждать шторм.
Город Дуньхуан является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, в нем расположены гроты Могао. Город расположен в пустыне Гоби и известен суровым климатом.
Читайте также, ученые из Китая назвали регионы на планете, которые больше других подвержены угрозе сильнейших засух в связи с ростом глобальной средней температуры. Дефицит воды будет умеренным в Восточной и Южной Азии, Восточной и Западной Африке, а также Центральной Европе.
Кроме того, власти самого населенного в Австралии штата - Нового Южного Уэльса - объявили о том, что на его территории зафиксирована сильнейшая за последние 50 лет засуха. Власти Нового Южного Уэльса и федеральное правительство предоставляют фермерам финансовую помощь в связи с гибелью урожая.
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