Китайскую провинцию Ганьсу накрыла мощная песчаная буря. Сильная песчаная буря с облаками пыли, высотой не менее 100 метров, вызвала хаос в древнем городе Дуньхуан на Шелковом пути на северо-западе Китая.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Песчаный шторм заставил местную полицию приказывать водителям съезжать со скоростных автомагистралей в зоны обслуживания, чтобы переждать шторм.

Город Дуньхуан является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, в нем расположены гроты Могао. Город расположен в пустыне Гоби и известен суровым климатом.

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Кроме того, власти самого населенного в Австралии штата - Нового Южного Уэльса - объявили о том, что на его территории зафиксирована сильнейшая за последние 50 лет засуха. Власти Нового Южного Уэльса и федеральное правительство предоставляют фермерам финансовую помощь в связи с гибелью урожая.

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