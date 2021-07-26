Малюка негайно доправили у лікарню, але врятувати його не змогли

Трагедія у Дніпрі. Там, у фонтані, загинув чотирирічний хлопчик. Дитина бавилася у воді, підсковзнулася і невдало впала на металеву конструкцію! Малюка негайно доправили у лікарню, але врятувати його не змогли... Олена Мендалюк - продовжить.

Момент трагедії у парку зафільмували камери стеження. На відео кілька дітей бавляться у фонтані. Чотирирічний хлопчик намагається наздогнати іншу дитину, не втримується на ногах і падає на металеву трубу. Мати хлопчика хапає його на руки і викликає швидку. Хірурги вісім годин - оперували дитину.

Сергій Єгоров, завідувач реанімації Дніпропетровської обласної дитячої лікарні:

Первый фактор, это сама труба железная, которая повредила промежность, прямую кишку и после этого еще гидростатический удар, который полностью повредил толстый, тонкий кишечник, плюс многие внутренние органы.

Отримані травми виявилися несумісними з життям. Хлопчик за кілька днів помер - попри всі намагання медиків.

Сергій Єгоров, завідувач реанімації Дніпропетровської обласної дитячої лікарні:

Послеоперационный период также протекал крайне тяжело. Повреждение многих органов развивается недостаточность, в результате чего ребенок и погиб.

У поліції подію кваліфікували, як нещасний випадок. І відкрили кримінальне провадження за злісне невиконання батьківських обов'язків. Матір дитини була поруч під час трагедії, однак недооцінила небезпечність гри та купання дитини у фонтані.

Аліна Стадник, старша інспекторка відділу моніторингу Дніпровського відділу поліції:

Санкція статті 166 ККУ передбачає покарання від обмеження волі до позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Наразі триває слідство. Сім'я на обліках не перебувала. Родина в полі зору правоохоронців не потрапляла.

Винуватять батьків у смерті дитини і комунальники. Адже фонтан це не місце для купання.

Олексій Прохоров директор КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління" Дніпровської міськради:

Технологическая особенность - в чаше фонтана расположены металлические насадки. Так же там расположены электрические светильники. Все это говорит о том, что это крайне небезопасно.

У міськраді на трагічний випадок теж відреагували. Тепер за купання у фонтанах хочуть карати несумлінних громадян гривнею.