Міжнародні військові навчання "Три мечі". На Львівщині атаку умовного противника сьогодні відбивали бійці одразу трьох країн: Литви, Польщі та України. Чи вдалося військовим пліч-о-пліч подолати ворога? Бачила Христина Гашенко.

Бійці на БТРі заїжджають у річку. Завдання - знищити противника на іншому боці водойми. Вести наступальну операцію допомагають спецпідрозділи інших країн.

Із повітря на гелікоптерах допомагають десантники. За кілька хвилин бійці висаджуються на дах найвищої будівлі - захопленої противником. Десантники намагаються якнайшвидше звільнити адмінкорпуси.

Тим часом інший підрозділ литовсько-польсько-української бригади готується до бою у місті. Їхнє завдання звільнити від ворожих сил населений пункт. Спецоперацію ускладнює те, що поруч цивільне населення.

У місто на БМП входить піхота. Вояки зачищають будівлі та беруть її під свій контроль. Військові командири кажуть усі висновки зроблять після тренувань. Але, попередньо, результатом задоволені.

Лінас Кубіліус, представник Збройних сил Литви:

Саме такі тренування які відбуваються сьогодні роблять наші країни і наші збройні сили сильнішими. Ще більше готовими до опору. Завдяки чому ми можемо виконувати досить складні військові операції.

Для України ці навчання одні із семи масштабних міжнародних тренувань.

Євген Мойсюк, командир десантно штурмових військ ЗСУ:

Навчання багатонаціональні під керівництвом литовсько-польско-української бригади тут на нашій території тільки підкреслює готовність наших партнерів надавати допомогу у тому числі боронячись від агресії зі сходу.

В навчаннях беруть участь і бійці зі сходу.

Дмитро Братішко, командир литовсько-польсько-української бригади:

У нас є чим поділитися із нашими закордонними партнерами. Ми хочемо від них отримати усі необхідні знання, щоб відповідати процедурам і стандартам НАТО.

Спільні військові навчання "Три мечі" триватимуть до кінця тижня.