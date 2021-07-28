В Токио, где проходят Олимпийские игры-2020, число выявленных случаев коронавируса достигло рекордной цифры. Так, за минувшие сутки было зафиксировано 3 177 новых заражений, сообщает Kyodo News.

Отмечается, что это количество превысило предыдущий рекордный максимум в 2 848 случаев, о которых сообщалось вчера, 27 июля.

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Также известно, что еще 16 лиц, связанных с Олимпийскими играми в Токио, получили положительный результат теста на COVID-19.

По словам организаторов, эти 16 человек - девять подрядчиков, четыре официальных лица, связанных с играми, два представителя СМИ и волонтер. Они добавили, что никто из них не останавливался в Олимпийской деревне.

Ранее мы писали о том, что украинскую спортсменку экстренно отстранили от Олимпийских игр.

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