Первая леди США Джилл Байден серьезно поранила ногу во время поездки на Гавайи. В ноге супруги президента США застрял небольшой острый предмет, на который она наступила в прошлые выходные перед двумя официальными мероприятиями.

"Сегодня в медицинском центре имени Уолтера Рида Джилл Байден проведут процедуру по удалению застрявшего в стопе предмета. Президент Байден будет ее сопровождать", - рассказал пресс-секретарь первой леди Майкл Лароса.

Отмечатеся, что Джилл Байден отправилась по США с призывом сделать прививки от COVID-19.

Ранее Байден заявил о том, что пандемия коронавируса в США идет среди непривитых.

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