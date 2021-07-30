Первая леди США серьезно пострадала во время поездки на Гавайи [ Редактировать ]
Первая леди США Джилл Байден серьезно поранила ногу во время поездки на Гавайи. В ноге супруги президента США застрял небольшой острый предмет, на который она наступила в прошлые выходные перед двумя официальными мероприятиями.
"Сегодня в медицинском центре имени Уолтера Рида Джилл Байден проведут процедуру по удалению застрявшего в стопе предмета. Президент Байден будет ее сопровождать", - рассказал пресс-секретарь первой леди Майкл Лароса.
Отмечатеся, что Джилл Байден отправилась по США с призывом сделать прививки от COVID-19.
Ранее Байден заявил о том, что пандемия коронавируса в США идет среди непривитых.
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