Троє хворих - приїхали з Туреччини, ще один із Росії

Дельту підхопили ще чотири українці. Нові випадки інфікування зафіксували на Миколаївщини. Троє хворих - приїхали з Туреччини, ще один із Росії. Тож, імовірно, вірус привезли саме звідти. Усі заражені зараз на самоізоляції.

А от Закарпатська та Хмельницька області можуть із зеленої зони потрапити одразу до червоної. Рівень госпіталізації хворих там сягнув критичних показників - 86%.

Зросла в Україні й добова статистика. Маємо на сьогодні понад дев'ятсот інфікованих. Одужали при цьому вдвічі менше людей. Померли -15. Серед перших за позитивними ПЛР-тестами - Київ, Одеська, Донецька, Харківська та Дніпропетровська області.