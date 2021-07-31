В Україні зафіксували чотири інфікування на штам "Дельта" [ Редактировать ]
Дельту підхопили ще чотири українці. Нові випадки інфікування зафіксували на Миколаївщини. Троє хворих - приїхали з Туреччини, ще один із Росії. Тож, імовірно, вірус привезли саме звідти. Усі заражені зараз на самоізоляції.
А от Закарпатська та Хмельницька області можуть із зеленої зони потрапити одразу до червоної. Рівень госпіталізації хворих там сягнув критичних показників - 86%.
Зросла в Україні й добова статистика. Маємо на сьогодні понад дев'ятсот інфікованих. Одужали при цьому вдвічі менше людей. Померли -15. Серед перших за позитивними ПЛР-тестами - Київ, Одеська, Донецька, Харківська та Дніпропетровська області.
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