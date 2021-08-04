Музичний геній: у США чотирирічна піаністка буде підкорювати Карнеґі-хол [ Редактировать ]
Карантин відкриває нові таланти. У США чотирирічна дівчинка навчилася так вправно грати на фортепіано, що її запросили виступити у Карнеґі-хол - одному з найбільш престижних майданчиків у світі для виконання класичної музики. Про блискучий шлях маленької піаністки - наступна історія.
Цю крихітку за інструментом звуть Бріджит. Дівчинці лише чотири роки, але її зграбним пальчикам уже підкорюється музика Бетховена.
Тао Се, батько Бріджит:
Спочатку ми не вважали її особливо обдарованою. Просто шукали для дочки заняття у карантин, та з'ясувалося, що Бріджит - вундеркінд.
Бріджит було лише три роки і два місяці, коли тато записав її на онлайн-уроки з фортепіано. Так дівчинка познайомилася зі своєю наставницею - Фелісією Фен Чжан.
Фелісія Чжан, вчителька Бріджит:
Ще на онлайн-уроках я помітила, яка Бріджит допитлива, як любить учитися. Ми називаємо це пристрастю. Її великі очі уважно стежили за мною, за тим, як я грала. Вона дуже глибоко концентрується і вдосконалює себе. А також ретельно виконує вказівки.
Щойно послабили карантин, Бріджит почала відвідувати приватні уроки у Фелісії. Тандем виявився таким успішним, що дівчинка стала наймолодшим переможцем кількох престижних музичних конкурсів.
Ніколь Сунь, мати Бріджит:
Мабуть, секрет у тому, що їй подобається грати, вона зацікавлена музикою. Але найголовніше, що ми знайшли Фелісію Чжан. Нам справді пощастило, що вона стала першою вчителькою Бріджит з фортепіано.
Поза музикою, Бріджит - звичайна сором'язлива дівчинка, яка вчиться ділити своє дитинство з регулярними виступами на публіку. Нещодавно маленька піаністка разом з іншими дітьми взяла участь у фортепіанному концерті під відкритим небом у Стемфорді, штат Коннектикут.
- Любиш грати? - Так, це весело.
Попереду в Бріджит важлива подія. Цього листопада вона має виступити у Карнеґі-хол у Нью-Йорку. Цю унікальну нагоду вона здобула завдяки перемогам на міжнародних музичних конкурсах. І байдуже, що її ніжки ще не дістають педалей інструмента.
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Цю крихітку за інструментом звуть Бріджит. Дівчинці лише чотири роки, але її зграбним пальчикам уже підкорюється музика Бетховена
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