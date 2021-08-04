Forbes назвал самую богатую актрису в мире [ Редактировать ]
Источник: Scanpix
Американская актриса Риз Уизерспун является самой богатой актрисой мира. Об этом 3 августа сообщил журнал Forbes.
Лауреат премии "Оскар" (лучшая главная женская роль за фильм "Переступить черту", 2006) продала инвестфонду Blackstone свою продюсерскую компанию Hello Sunshine, сделавшую сериалы "Большая маленькая ложь" для HBO, "Утреннее шоу" для Apple TV+ и "И повсюду тлеют пожары" для Hulu.
Сумма сделки не раскрываются, но по данным источников The Wall Street Journal, за компанию Уизерспун заплатили $900 млн. Актрисе принадлежит 18% акций Hello Sunshine.
Forbes утверждает, что Риз Уизерспун после уплаты всех налогов положит на свой банковский счет $120 млн. А ее личный капитал увеличится до $400 млн. Это делает Уизерспун самой богатой актрисой в мире.
Напомним, что ранее "Подробности" опубликовали рейтинг Forbes актеров с самыми высокими доходами и гонорарами. В 2020 году первое место занял голливудский актер, бывший спортсмен и рестлер Дуэйн "Скала" Джонсон.
по теме
58-летний актер снимался в Нью-Мексико, когда ему внезапно стало плохо. Оденкирка на машине скорой помощи доставили в больницу в Лос-Анджелеса. Он до сих пор находится там на лечении. Боб Оденкирк получил четыре номинации на Эмми за сериал "Лучше звоните Солу", который впервые вышел в эфир в 2015 году
Выход первого сезона сериала "Властелин колец" запланирован на 2 сентября 2022 года. На его производство потратили больше, чем на "Игру престолов"
Фильм снят по мотивам книги Сары Гэй Форден "Дом Gucci" и посвящен гибели Маурицио Гуччи (его играет Адам Драйвер) - главы модного дома Gucci, которого застрелили в 1995 году. Согласно сюжету, бывшая жена бизнесмена Патриция Реджани (ее роль исполнят Леди Гага) наняла киллера, чтобы убить своего мужа Маурицио
63-летний Филипп Смоктуновский пожаловался на спутанное сознание и отказывался есть. В итоге его близкие обратились за помощью к врачам. Сына легендарного актера увезли в больницу, а позже стало известно, что он попал в психиатрическую клинику. Что именно с ним происходит, пока что не известно
Карьера Пилар Бардем продлилась несколько десятилетий. Она является лауреатом многих престижных премий в области театра и кино. В том числе премии "Гойя" - испанского аналога американского "Оскара" в номинации "Лучшая женская роль второго плана"