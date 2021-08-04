Американская актриса Риз Уизерспун является самой богатой актрисой мира. Об этом 3 августа сообщил журнал Forbes.

Лауреат премии "Оскар" (лучшая главная женская роль за фильм "Переступить черту", 2006) продала инвестфонду Blackstone свою продюсерскую компанию Hello Sunshine, сделавшую сериалы "Большая маленькая ложь" для HBO, "Утреннее шоу" для Apple TV+ и "И повсюду тлеют пожары" для Hulu.

Сумма сделки не раскрываются, но по данным источников The Wall Street Journal, за компанию Уизерспун заплатили $900 млн. Актрисе принадлежит 18% акций Hello Sunshine.

Читайте также Forbes опубликовал рейтинг ТОП-100 богатейших украинцев

Forbes утверждает, что Риз Уизерспун после уплаты всех налогов положит на свой банковский счет $120 млн. А ее личный капитал увеличится до $400 млн. Это делает Уизерспун самой богатой актрисой в мире.

Напомним, что ранее "Подробности" опубликовали рейтинг Forbes актеров с самыми высокими доходами и гонорарами. В 2020 году первое место занял голливудский актер, бывший спортсмен и рестлер Дуэйн "Скала" Джонсон.