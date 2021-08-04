Голова Харківської облради Артур Товмасян погорів на мільйонному хабарі [ Редактировать ]
Хабар - на мільйон. Голові Харківської облради Артуру Товмасяну повідомили про підозру у вимаганні неправомірної вигоди. Чиновник зі своїм заступником за винагороду обіцяв залишити на посаді керівника обласного комунального підприємства.
Крім голови облради підозру оголосили і адвокату, який був посередником і передав чотири транші хабаря.
Днями Вищий антикорупційний суд має обрати Товмасяну запобіжний захід. Детективи НАБУ проситимуть також відсторонити його від посади.
Микола Карась, детектив НАБУ:
Одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групи осіб, службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, в особливо великих розмірах поєднане з вимаганням. Передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна.
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