Хабар - на мільйон. Голові Харківської облради Артуру Товмасяну повідомили про підозру у вимаганні неправомірної вигоди. Чиновник зі своїм заступником за винагороду обіцяв залишити на посаді керівника обласного комунального підприємства.

Крім голови облради підозру оголосили і адвокату, який був посередником і передав чотири транші хабаря.

Днями Вищий антикорупційний суд має обрати Товмасяну запобіжний захід. Детективи НАБУ проситимуть також відсторонити його від посади.

Микола Карась, детектив НАБУ: