На Миколаївщині відкрили для туристів електростанцію [ Редактировать ]
Погуляти коридорами електростанції, побачити не запущений в роботу енергоблок та самотужки зупинити реакторну установку під час умовної аварії. На Миколаївщині взялися розвивати індустріальний туризм. На екскурсії побувала і наша Марина Михайловська.
Біля цього підприємства свого часу побудували ціле місто. Адже воно забезпечує електроенергією весь південь України. А ще з його діяльністю пов'язані численні протести екологів Миколаївщини. Йдеться про Южноукраїнську електростанцію.
Почала свою роботу з 1982 року. В 82 році було запущено перший енергоблок.
Водити туристів на підприємство стали не так давно. В програмі - лекції про атомну енергетику, відвідування лабораторій та ознайомлення з діючими об'єктами.
Олександр Пелюх, начальник управління інформації і громадських зв'язків:
Перший і другий енергоблоки унікальні. В Україні таких немає. Є в РФ. Це енергоблоки малої серії, вони мають циліндричну форму. Перший і другий енергоблоки мають єдину спільну машинну залу. А третій має власну машинну залу.
Найпопулярніше місце серед екскурсантів четвертий енергоблок. Його так і не ввели в експлуатацію, тож використовують для навчання персоналу. Тут усе, як на реальному щиті керування повне відчуття роботи з реакторними та турбінними установками.
Я начинаю прикрывать основной регулятор, видите? И уменьшается расход воды.
Гостям дозволяють торкатися всіх експонатів. Можна навіть самостійно зупинити реакторну установку під час умовної аварії.
Софія, туристка з Херсону:
Для мене ця екскурсія незвичайна. Я думаю, всі вже бачили електростанції, принаймні в фільмах, але вони зовсім не передають ті емоції, які ти відчуваєш тут. Ця робота є надто небезпечною та відповідальною.
Показують відвідувачам і найскандальніший об'єкт енергокомплексу Ташлицьку гідроакумулюючу електростанцію. З її діяльністю пов'язують затоплення територій національного природного парку. Охочих відвідати екскурсії на АЕС чимало.
Тетяна Волинець, радниця голови Миколаївської ОДА з питань туризму:
Зараз у молоді, у багатьох людей є запит на щось цікаве, нове, не таке вже красиве, а десь показати його з іншої, брутальної сторони. Тому ми працюємо над створенням нових маршрутів.
Індустріальний туризм в Україні справді набирає обертів, а для Миколаївщини він цілком може стати родзинкою. Адже на території цього регіону розміщені численні стратегічні підприємства.